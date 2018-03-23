Захист Савченко подасть апеляцію на її арешт
Після оголошення вироку Шевченківським районним судом Києва адвокати Надії Савченко заявили, що будуть подавати апеляційну скаргу на її арешт.
Про це повідомляє Українська правда.
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Захист вважає рішення про арешт "повністю політичним" та називає його "політичним крючкотворством". Зазначається, що апеляцію на арешт Савченко подадуть у понеділок.
Визначити, який адвокатський склад захищатиме Надію Савченко, має вирішити її сестра Віра.
Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді. Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів. ГПУ подала клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін. 23 березня їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 59 днів до 20 травня без альтернативи внесення застави.
В чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства президента України, прем'єр-міністра та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.