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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Захист Савченко подасть апеляцію на її арешт

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Надія Савченко
Надія Савченко / radiosvoboda.org

Після оголошення вироку Шевченківським районним судом Києва адвокати Надії Савченко заявили, що будуть подавати апеляційну скаргу на її арешт.

Про це повідомляє Українська правда.

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Захист вважає рішення про арешт "повністю політичним" та називає його "політичним крючкотворством". Зазначається, що апеляцію на арешт Савченко подадуть у понеділок.

Визначити, який адвокатський склад захищатиме Надію Савченко, має вирішити її сестра Віра.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді. Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів. ГПУ подала клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін. 23 березня їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 59 днів до 20 травня без альтернативи внесення застави.

В чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства президента України, прем'єр-міністра та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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