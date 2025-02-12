Считался пропавшим без вести с декабря 2023 года: Львовщина попрощалась с защитником Тарасом Жданом

Львовская область 11 февраля попрощалась с украинским защитником. Тарас Ждан погиб на Авдеевском направлении Донецкой области.

Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.

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Защитник из Львовщины Тарас Ждан погиб

Тарас Ждан из села Воля-Высоцкая Жовковской общины Львовской области. Был участником АТО в 2015 году.

С началом полномасштабной войны России снова стал на защиту Родины. Присоединился к 47 отдельной механизированной бригаде.

С 3 декабря 2023 года считался пропавшим без вести. Недавно подтвердилась информация о его гибели на Авдеевском направлении Донецкой области. Вечная дань уважения нашему Герою,

– написал Максим Козицкий.

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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника Тараса Ждана. Вечная память и слава Герою!

Погиб защитник Тарас Ждан / Фото с телеграма Козицкого