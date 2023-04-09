21-летний защитник Мариуполя "Лаки" прошел плен и вернулся в строй
Источник:"Новости Донбасса 24/7"
"Лаки" – один из самых молодых защитников "Азовстали". Свой 21 день рождения воин встретил в русском плену.
Боец спецподразделения КОРД спасал рожениц из роддома в Мариуполе, когда россияне сбросили на него бомбу. Впоследствии "Лаки" присоединился к защите "Азовстали".
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Воин вернулся в строй
Отмечают, что "Лаки" присоединился к "Азову", когда российская армия оцепила город. Военный 86 дней защищал Мариуполь, а во время боя получил ранения.
Свой 21-й день рождения боец встретил под пыткой в русском плену. Но уже по возвращении домой воин снова стал в строй.
Я готов умереть за то, чтобы наш народ больше так не страдал,
– говорит "Лаки".
21-летний "Лаки" после плена вернулся в строй / Фото из соцсетей
Что стоит знать об обороне Мариуполя
- Защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск России. За это время им удалось уничтожить ориентировочно 6 тысяч окупантов.
- В то же время, захватчики наносили по позициям наших защитников на "Азовстале" по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.
- Украинские власти сообщали, что эвакуация с территории гражданского завода закончилась 7 мая. А операция по спасению заблокированных украинских военных на "Азовстале" началась 16 мая.
- Тогда 53 тяжелораненых защитника удалось эвакуировать и доставить в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске.