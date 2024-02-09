"Его убила не война": защитника, который недавно вернулся из плена, насмерть сбила машина

Защитник Украины Юрий Галкин, который в конце января вернулся из плена, трагически погиб в ДТП. Его сбила машина на пешеходном переходе.

Подробности гибели Юрия сообщила в инстаграме его дочь Валерия Галкина.

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Жизнь защитника забрали на пешеходном переходе

Юрий Галкин пробыл в российском плену два года – его вернули на Родину 31 января. Через неделю его сбила машина. Это случилось 8 февраля. К сожалению, защитник погиб от полученных травм.

Известно, что он являлся жителем Покровска Донецкой области.

Моего папы не стало... Его убила не война, ни пуля, ни 2 года в плену... Он просто переходил дорогу и его сбила машина. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь,

– сказала Валерия.



Скриншот из инстаграма / galkinavaleriya

Известно, что Юрий Галкин проживал в Покровске Донецкой области.

Обмен пленными 31 января

31 января Украина из российского плена вернулись 207 мужчин. Среди них есть как и военные, так и гражданские люди. В обмене способствовали и помогали Объединенные Арабские Эмираты.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что домой удалось вернуть младшего сержанта Захара, который попал в плен вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из "Азовстали" в мае 2022 года. Менее чем через полгода ее обменяли. Женщина поселилась в Днепре, а 14 января 2023 года погибла после попадания ракеты по дому вместе с младшей дочерью и матерью мужа.

Также домой удалось вернуть медиков, которые спасали собратьев и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и "Азовстали".

А еще домой вернулся старший лейтенант, который защищает Украину с 2014 года, прошел Дебальцево и дважды награжден орденом "За мужество".