Украинские воины на заводе "Азовсталь" смогли восстановить связь с полевым госпиталем.

Азовцы заявили о большом количестве раненых

Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, сообщает 24 канал. Он заявил, что защитникам "Азовстали" удалось восстановить связь с полевым госпиталем.

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Паламар сообщил о большом количестве раненых и подчеркнул, что им нужна эвакуация. Также он подчеркнул, что затягивать процесс эвакуации нельзя, поскольку раненым нужен нормальный уход, медикаменты и питание.

Раненых много, и им нужна эвакуация. Нельзя затягивать этот процесс, потому что раненым необходим нормальный уход, необходимы медикаменты. Необходимо нормальное питание и свежий воздух,

– сказал "Калина".