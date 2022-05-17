Защитникам Мариуполя отдан новый приказ – сохранить свои жизни, – Резников

Алексей Резников подчеркнул, что главная цель сейчас – сохранить жизни защитников Мариупольского гарнизона. Идет процесс их эвакуации.

Украина должна пойти на этот шаг. Сначала нужно сохранить воинам жизнь, а затем свободу, подчеркнул министр обороны Украины.

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