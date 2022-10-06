Освобожденные из плена защитники "Азовстали" дают пресс-конференцию: онлайн-трансляция
6 октября 2022 , 12:05Читати новину українською
Освобожденные из плена командиры полка, защищавшего Мариуполь, дают пресс-конференцию. Она проходит сегодня, 6 октября.
Пресс-конференция началась в 12:00. Об этом сообщает 24 канал.
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Освобожденные из плена защитники "Азовстали" дают пресс-конференцию
Пресс-конференция посвящена актуальной ситуации с возвращением пленных защитников "Азовстали" и процессу их реабилитации.
В пресс-конференции приняли участие:
- Никита Надточий – исполняющий обязанности командира полка, защищавшего "Азовсталь";
- Богдан "Тавр" Кротевич – начальник штаба полка, защищавший Мариуполь;
- Иван "Игнат" Игнатьев – заместитель командира полка по тыловому обеспечению;
- Илья "Гендальф" Самойленко – временный исполняющий обязанности заместителя командира полка по работе с личным составом.
Онлайн-пресс-конференция освобожденных из плена командиров: смотрите видео
Освобождение защитников "Азовстали": что известно
- 21 сентября Украине удалось освободить из российского плена 215 защитников. Среди них – 5 боевых командиров.
- 200 украинских героев обменяли на Медведчука. А 5 героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных.
- Домой вернулись командиры, которые защищали Мариуполь: Денис Редис Прокопенко, Сергей Волына Волынский, Святослав Калина Паламарь, а также Денис Шлега и Олег Хоменко.
- Командиры защитников "Азовстали" встретились с родными в Турции. Первая леди Елена Зеленская опубликовала трогательные кадры.
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