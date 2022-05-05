Защитники Юга за сутки поразили до 130 враждебных целей: уничтожены десятки оккупантов и техника

Российская армия продолжает ведение боевых действий в Николаевском и Херсонском направлениях. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Известно, что в сторону Николаева оккупанты не совершают активных боевых действий. Однако в течение суток несколько раз обстреляли город из реактивных систем залпового огня "Смерч".

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Кроме того, российские войска на севере Херсонской и Николаевской областей обстреливают села, из которых отступили. В результате были разрушены здания, а также погибла женщина и по меньшей мере 6 человек получили повреждения. Последствия уточняются.

Смотрите фотографии последствий российских обстрелов от оперативного командования "Юг":

Также обстреливается город Николаев системами залпового огня с использованием запрещенных кассетных снарядов. Пытаясь нанести максимальное поражение, враг бьет по жилым и промышленным кварталам.

Успехи наших защитников

Когда вражеский БПЛА "Орлан-10" пытался разведать украинские позиции в Николаевской области, его сбили зенитно-ракетными подразделениями.

Кроме того, в сутки ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями нанесли поражение до 130 враждебных целей. В результате уничтожено 50 рашистов и 11 единиц техники, а именно – 2 самоходные гаубицы "Мста-С", 5 единиц бронированной и 3 автомобильной техники, 1 БПЛА.

Какие последние новости с Юга

Российские оккупанты хотят уничтожить фортификационное оборудование позиций украинского войска на Юге. Поэтому они активно обстреливают наших бойцов из разного оружия.

На юге Украины ВСУ в течение суток уничтожили почти полсотни врагов. Российские оккупанты потеряли и беспилотники, и зенитно-ракетные комплексы и даже склады.

Российская армия не покидает намерений установить полный контроль над населенными пунктами Юга Украины. Враг продолжает атаковать Николаевскую и Херсонскую области.

На оккупированных территориях Юга россияне готовят очередную фейковую картинку для пропагандистских СМИ. Они агитируют ветеранов и детей войны присоединиться к празднованию 9 мая.

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