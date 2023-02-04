Защитники Мариуполя, партизаны и воины из-под Бахмута: Украина вернула из плена 116 защитников

Очередной обмен пленными произошел 4 февраля. Украина вернула из плена 116 защитников. Среди них – 87 воинов ВСУ.

Андрей Ермак подчеркнул, что работа продолжается. Украина сделает все, чтобы вернуть домой всех своих героев.

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Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других наших героев.

– заявил глава Офиса Президента.

Вернуть удалось:

87 воинов ВСУ;

8 бойцов ТРО;

7 героев из Нацгвардии;

6 – из Нацполиции;

5 – из ГПСУ;

2 – из ВМС;

1 – из ГСЧС.

Украина вернула из плена 116 героев / Координационный штаб по обращению с военнопленными

Теперь героев ждет медицинское обследование, лечение и реабилитация.

Первые кадры с героями: смотрите видео Дмитрия Лубинца

Дмитрий Лубинец – омбудсмен – заявил, что он искренне радуется за каждого героя, который вернулся из плена, а также – их родных.

Герои вернулись из плена: смотрите видео СБУ

Украина вернула тела погибших

Также Украина вернула тела погибших героев:

волонтера Кристофера Мэтью Перри;

волонтера Эндрю Тобиаса Мэтью Бегшоу;

добровольца Евгения Кулика (служил во французском иностранном легионе, одновременно после 24 февраля вернулся, чтобы защищать Украину).

Украина хочет вернуть из России 800 пленных

Лубинец рассказал, что Украина стремится вернуть из России 800 тяжелораненых людей. В то же время подчеркнули, что это – не обмен. Украина хочет привлечь процедуру под названием репатриация. Речь идет о возвращении раненых, тяжелораненых военнопленных без всяких условий.

Омбудсмен провел разговор с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. В частности, в ходе переговоров озвучивали цифры.

Лубинец отметил, что, по его данным, в российском плену находятся 800 тяжелораненых бойцов ВСУ.

Тем временем на территории Украины находится 200 тяжелораненых военнопленных оккупантов.

Кроме того, обсуждали возвращение детей, которых оккупанты принудительно вывезли на территорию России.