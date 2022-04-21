Защитники Мариуполя показали уничтоженный танк оккупантов с символом V

В блокадном Мариуполе была обнаружена российская техника с символом V, которая, вероятно, была под Киевом. Украинские защитники уничтожили вражеский танк с соответствующей символикой.

Россия перебросила в Мариуполь подразделения, совершавшие зверства в Буче

Украинский полк "Азов" опубликовал видео ликвидированного вражеского танка в Мариуполе. На нем отметка V.

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Полк "Азов" констатировал, что Россия перебросила в Мариуполь подразделения, совершавшие зверства в Буче.

Видео вражеского танка в Мариуполе

Прямо сейчас путинская орда продолжает сокрушительный беспредел в разрушенном дотла городе, где до сих пор остается около ста тысяч населения,

– говорится в сообщении.

Заметим, что ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар сообщал о появлении российской техники в Мариуполе, имеющей отметку V.

Ситуация в блокадном Мариуполе: коротко

В Мариуполе критическая ситуация, поскольку город уже два месяца находится в блокаде и почти полностью уничтожен. Российские военные взяли Мариуполь в кольцо. Там нет средств для существования.

Значительная часть людей и украинские военные прячутся на металлургическом комбинате "Азовсталь", который россияне бомбят. В четверг, 21 апреля, Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь" .

Украинская сторона обратилась с немедленным требованием к россиянам сделать срочный гуманитарный коридор из "Азовстали".

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