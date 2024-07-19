Защитники сбили Су-25 в Донецкой области

Защитники поразили российский Су-25 в Донецкой области. Его сбили во время того, как он пытался обстреливать позиции наших военных.

В официальном канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сообщили, что на Покровском направлении наши зенитчики сбили российский Су-25.

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Россия потеряла Су-25

В "Хортице" рассказали, что это Су-25 который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны. Однако зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сделали так, чтобы он уже не мог стрелять.

Стоит подчеркнуть, что воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, уничтожили очередной штурмовик Су-25, который уже горит в степях украинского Донбасса. Благодаря меткости, ловкости и профессионализму наших зенитчиков, сегодня российская авиация уменьшилась на один боевой самолет – на штурмовик Су-25,

– сообщили в ОСУВ "Хортица".

Стоит отметить, что это уже 362-й вражеский самолет, который нашим воинам удалось уничтожить с начала полномасштабного вторжения.