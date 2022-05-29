Защитники Запорожья обезвредили почти 20 оккупантов и уничтожили кучу техники

Российские оккупанты на Запорожском направлении в течение суток не ввели активные боевые действия. Сейчас они сосредотачиваются на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

Также противник продолжает инженерное оборудование позиций. Об этом свидетельствует информация об оперативной обстановке на юго-восточном направлении.

Главное Удары по Дергачам и Мерефи и массовые обстрелы Донбасса: основное за 95 день войны

Защитники Запорожья уничтожают россиян

Военнослужащие Сил обороны в Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции, предоставляют адекватный ответ врагу и уничтожают его личный состав и военную технику.

Так, за прошедшие сутки было уничтожено:

личного состава – 7 человек, 12 ранены;

7 человек, 12 ранены; танк – 1;

1; самоходных артиллерийских установок – 1;

1; боевых бронированных машин – 2;

2; БПЛА "Орлан-10" – 3;

3; автомобильной техники – 4;

4; минометов – 5.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения Запорожской отдельной бригады территориальной обороны продолжают выполнять поставленные задачи, ведут оборонительные действия, нанося урон противнику по всей длине линии фронта в зоне ответственности.

Какая ситуация на Запорожском направлении

Противник производил огненное поражение украинских войск по всей линии столкновения. Проводил воздушную разведку с целью выявления и подавления элементов огня наших подразделений, вел контрбатарейную борьбу. Вражеская армейская авиация действовала близ Ольговского. Вражеские обстрелы потерпели Гуляйполе и село Преображенка.

Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения со всего спектра вооружения в районе населенных пунктов Орехов, Времевка, Ольговское, Железнодорожное, Камышеваха, Полтавка, Белогорье, Гуляйполе, Новониколаевка, Новополь, Новоселка, Каменское, Гуляйпольское.

На временно занятых противником территориях продолжается проведение противоправных действий в отношении местного населения. Продолжаются меры административно-полицейского режима, усилен контрразведывательный режим. Мирным жителям препятствуют выезде на подконтрольную Украине территорию.

Оккупанты осуществляют запугивание представителей легитимных органов местной власти, учреждений и организаций, их семей, с целью создания в занятых городах пророссийских администраций. Фиксируются случаи коллаборации.

Также враг продолжает оказывать информационно-психологическое влияние на граждан, распространяя лживую вражескую пропаганду через захваченные СМИ, информационные бюллетени и телеграмм-паблики. Да, орки обстреляли Васильевку и обвинили в этом ВСУ.

За прошедшие сутки оккупанты ворвались с оружием в Таврический государственный агротехнологический университет и Мелитопольский педагогический университет. Они угрожали сотрудникам, чтобы те объединились.

В Малой Токмачке Пологовского района в результате артиллерийских обстрелов рашистами получил огнестрельно-обломочное ранение местный мужчина.

Кроме того, были частично повреждены производственная зона, административное здание, столовая для осужденных Ореховской ВК № 88 и автобус "БАЗ", принадлежащий местному жителю.

Примечательно, что временно неподконтрольными территориями области остаются населенные пункты: Бердянского района, Мелитопольского района, Васильевского района, Пологовского района (кроме города Орехов и Гуляйполе).

Также продолжается направление гуманитарных грузов на временно оккупированные территории области. Военно-гражданская администрация собирает списки потребностей и по ним отправляет гуманитарные грузы, чтобы обеспечить жителей районов всем необходимым.

Обратите внимание – Современные танки орков заканчиваются: в Запорожье завезли Т-62: смотрите видео