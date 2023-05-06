"Илюшка, это ты": мама услышала голос сына, вернувшегося с женой из плена – эмоциональное видео

Из российского плена 6 мая удалось вернуть 45 военных, защищавших Мариуполь. В частности, домой поедет женившаяся на "Азовстале" пара.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко обнародовал эмоциональное видео, на котором защитник вместе с любимой звонят матери.

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Освобожденный защитник позвонил к маме

На видео можно услышать, что женщина, впервые за долгое время услышавшая голос сына, просто не верит своим ушам.

Илюшка, это ты? Я не сплю? Ущипни меня!

– говорит мама военного.

По словам министра МВД, его сердце замирает от подобных диалогов.

"Мама услышала голос сына, который сегодня вернулся из плена. И вернулся он не сам, а с женой. Поженились Илья и Катя на "Азовстали". Вместе прошли плен", – рассказал Клименко.

Он добавил, что такие бесценные моменты четко указывают на то, за что борются украинцы – за наши семьи и родную землю.

"И в этом наша сила – сила защитников и защитниц!" – подытожил глава МВД.

Смотрите видео, как освобожденный из плена защитник позвонил матери

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Кого удалось вернуть из российского плена