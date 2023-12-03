Заграждение против морских дронов в Севастополе восстановили
3 декабря 2023, 20:45Читати новину українською
Источник:OSINT-аналитик Брэди Африк
В конце ноября в Черном и Азовском морях бушевал "шторм века". Он повлиял на защиту Крымского моста, однако россияне восстановили ее.
Россияне восстановили защитные конструкции, которые повредил шторм. Речь идет о заграждении против морских дронов в бухте Севастополя.
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Новые снимки
Аналитик опубликовал новые спутниковые фото ограждений от 2 декабря. На них видно, что заграждение восстановлено.
Вот новые снимки оборонных сооружений Севастопольской бухты в Крыму, которые недавно пострадали от шторма,
– написал он.
Ранее он писал о повреждениях этих сооружений и тоже делился соответствующими снимками.
Последствия "шторма века" в Крыму
- Крымский мост пострадал после серьезного шторма – самого большого за сто лет в Черном море. После шторма в Черном море Крымский мост был беззащитным перед дронами.
- В сети публиковали фото барж, которые плавали в разных местах вокруг незаконного сооружения. Они должны были защищать его, однако оказались якобы поврежденными.
- Впрочем, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что не было до конца понятно, сами ли оккупанты убрали часть барж, или мы все же наблюдали последствия шторма.