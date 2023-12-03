Заграждение против морских дронов в Севастополе восстановили

3 декабря 2023, 20:45
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OSINT-аналитик Брэди Африк

В конце ноября в Черном и Азовском морях бушевал "шторм века". Он повлиял на защиту Крымского моста, однако россияне восстановили ее.

Россияне восстановили защитные конструкции, которые повредил шторм. Речь идет о заграждении против морских дронов в бухте Севастополя.

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Новые снимки

Аналитик опубликовал новые спутниковые фото ограждений от 2 декабря. На них видно, что заграждение восстановлено.

Вот новые снимки оборонных сооружений Севастопольской бухты в Крыму, которые недавно пострадали от шторма,
– написал он.

Ранее он писал о повреждениях этих сооружений и тоже делился соответствующими снимками.

Последствия "шторма века" в Крыму

  • Крымский мост пострадал после серьезного шторма – самого большого за сто лет в Черном море. После шторма в Черном море Крымский мост был беззащитным перед дронами.
  • В сети публиковали фото барж, которые плавали в разных местах вокруг незаконного сооружения. Они должны были  защищать его, однако оказались якобы поврежденными.
  • Впрочем, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что не было до конца понятно, сами ли оккупанты убрали часть барж, или мы все же наблюдали последствия шторма.

Автор: Вікторія Кульженко