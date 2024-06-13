Были бои на улицах: полковник запаса ВСУ ответил, действительно ли россияне зашли в Часов Яр

Британская разведка сообщила о том, что россияне проникли на окраины Часового Яра. В определенных участках города продолжаются уличные бои, россияне давят и пытаются прорвать оборону ВСУ.

Однако в сам город оккупанты пока не зашли, украинские военные постоянно их уничтожают. Об этом 24 Каналу сообщил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что ситуация в городе остается напряженной.

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Что происходит в городе

По словам Свитана, россияне не зашли полностью в город. В Часовом Яру есть определенный квартал, на который давят россияне и пытаются осуществить наступление. Туда россияне заходят с востока, однако ВСУ их выбивает оттуда.

Происходит постоянный процесс позиционных боев. Примерно 700 метров – 1 километров – то они зашли, то они вышли,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Такие попытки россиян зайти в Часов Яр есть уже достаточно долго. Этот квартал украинские военные, по мнению Свитана, используют как полигон для уничтожения оккупантов: подпускают их, россияне заходят и тогда ВСУ их уничтожают.

В данный момент в Часовом Яру нет российских войск, нигде и ни одного. За ночь могут снова заползти, на утро снова начнем их выбивать,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Россияне подтягивают резервы

Конечно, что несмотря на все ситуация в городе остается сложной. Свитан рассказал, что сейчас россияне подтягивают туда свои резервы. Поскольку ВСУ могут против них использовать дроны, они размещают свои войска за 10 – 15 километров.

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Сейчас туда перебросили дополнительные резервы (ВСУ – 24 Канал), заходит западное оружие, получаем боеприпасы. Россияне сами констатируют, что работа нашей артиллерии увеличилась в 3 – 4 раза,

– добавил полковник запаса ВСУ.

Именно поэтому, по мнению Свитана, если россияне не примут кардинальные решения, то ВСУ удержит Часов Яр.

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