Однак в саме місто окупанти поки не зайшли, українські військові постійно їх знищують. Про це 24 Каналу повідомив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що ситуація в місті залишається напруженою.

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Що відбувається в місті

За словами Світана, росіяни не зайшли повністю в місто. В Часовому Яру є певний квартал, на який тиснуть росіяни та намагаються здійснити наступ. Туди росіяни заходять зі сходу, однак ЗСУ їх вибиває звідти.

Відбувається постійний процес позиційних боїв. Приблизно 700 метрів – 1 кілометрів – то вони зайшли, то вони вийшли,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Такі спроби росіян зайти в Часів Яр є вже досить довго. Цей квартал українські військові, на думку Світана, використовують як полігон для знищення окупантів: підпускають їх, росіяни заходять і тоді ЗСУ їх знищують.

У цей момент в Часовому Яру немає російських військ, ніде й ні одного. За ніч можуть знову заповзти, на ранок знову почнемо їх вибивати,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Росіяни підтягують резерви

Звісно, що попри все ситуація в місті залишається складною. Світан розповів, що зараз росіяни підтягують туди свої резерви. Оскільки ЗСУ можуть проти них використати дрони, вони розміщують свої війська за 10 – 15 кілометрів.

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"Зараз туди перекинули додаткові резерви (ЗСУ – 24 Канал), заходить західна зброя, отримуємо боєприпаси. Росіяни самі констатують, що робота нашої артилерії збільшилась в 3 – 4 рази",

– додав полковник запасу ЗСУ.

Саме тому, на думку Світана, якщо росіяни не ухвалять кардинальні рішення, то ЗСУ втримає Часів Яр.

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