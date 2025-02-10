В 2025 году может произойти большой раскол между Трампом и Путиным, –полковник Британии

Дональд Трамп стремится как можно быстрее завершить горячую фазу войны в Украине, поэтому будет пытаться заставить Кремль к уступкам. В то же время Москва, вероятно, будет затягивать процесс, чтобы выиграть время.

Полковник британской армии в отставке Филип Ингрэм в эфире 24 Канала отметил, что Дональд Трамп оказывает на Владимира Путина экономическое давление, чтобы ускорить процесс завершения горячей фазы войны в Украине. Это усилит напряженность между Путиным и Трампом, поскольку ни один из них не желает уступать.

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Он добавил, что Путин не захочет отступать, если не сможет представить российскому народу войну против Украины как определенный успех. Кроме того, он будет стремиться получить больше территорий в рамках любых переговоров.

Трамп имеет больше рычагов давления

Президент Украины открыто заявляет, что Киев готов к переговорам, что является положительным сигналом для Белого дома.

В то же время Путин "буксует" по этому вопросу. Я думаю, что в этом году мы станем свидетелями серьезного раскола между Трампом и Путиным, если только Трамп не сможет заставить Путина пойти на уступки,

– сказал Филипп Ингрэм.

Он также отметил, что Дональд Трамп имеет больше рычагов влияния на Путина, чем наоборот. Все зависит от того, насколько Путин готов выдерживать давление, прежде чем уступить.

Тактика запугивания

"Вы, наверное, лучше меня знаете российскую психологию: Путин готов выдержать немало. А вот Трамп, вероятнее всего, не захочет резко усиливать свои угрозы и экономическое давление – он будет стремиться действовать постепенно. Считаю, что у Путина еще осталось достаточно ресурсов, чтобы держаться", – добавил Ингрэм.

Полковник в отставке подчеркнул, что Трамп ведет экономическую борьбу со многими странами мира, однако решить вопрос российской агрессии, вероятно, будет пытаться как можно быстрее.

Дональд Трамп подходит к таким вещам как бизнесмен, которым он и является. Он не профессиональный политик, а выходец из бизнеса, где используется тактика запугивания. Он попытается переиграть своего соперника, заставляя его оказаться в безвыходном положении,

– отметил Ингрэм.

Он предположил, что Кремль будет торговаться, несмотря на трудное положение, чтобы скрыть свои слабые стороны, избежать поражения и заставить других пойти на уступки.