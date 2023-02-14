Как можно заставить россиян отступить: военный эксперт назвал необходимое оружие
Только мощная артиллерия и большой запас высокоточных боеприпасов могут вынудить россиян отступать с территории Украины. Уже сегодня украинские войска уничтожают большое количество русской артиллерии на довольно больших расстояниях.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Михаил Притула. Мощная артиллерия поможет эффективно уничтожать вражескую артиллерию, пехоту и бронетехнику на больших расстояниях.
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Артиллерия прогонит россиян из Украины
Специалист объясняет, что когда пехота остается сама в окопах без поддержки, логистики и боеприпаса, то единственный вариант, который у нее остается – только отступать.
Мы это будем наблюдать в ближайшее время. Сейчас они бросают большое количество на Бахмут, там терпят довольно серьезные поражения – понимают, что результата там не будет. И сейчас будут откатываться назад,
– заявил Михаил Притула.
Кроме того, по его мнению, Россия продолжит попытки мобилизовать еще несколько людей. Поэтому Украине также нужна современная авиация, чтобы переоборудовать авиационный парк и перейти на новую технику и боеприпасы.
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Западная артиллерия в Украине
Наши западные партнеры с первых месяцев полномасштабного вторжения делали акцент на поставках Украине именно современной артиллерии.
До паритета с Россией мы пока не дошли, но в этом аспекте партнеры сильно усилили нашу обороноспособность. Если говорить только о калибре стандарта НАТО в 155 миллиметров, нам передали такое вооружение:
- САУ KRAB (Польша);
- гаубицы M777 (США, Австралия, Канада);
- гаубицы FH70 (Италия);
- САУ Panzerhaubitze 2000 (Германия, Нидерланды);
- САУ CAESAR (Франция, Дания);
- САУ M109 (Норвегия);
- САУ Zuzana 2 (Словакия, Дания, Германия, Норвегия).
В общей сложности счет переданных нам западных образцов артиллерии уже пошел на сотни. И этот процесс до сих пор продолжается. Яркий пример – Дания, которая передала нам все свои самоходные артиллерийские установки CAESAR.
Также решила передать Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы и Эстония. Кроме того, партнеры предоставляют нам и советскую артиллерию по своим запасам. Больше всего – еще в начале полномасштабного вторжения.