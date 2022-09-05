Заставляют слушать российский гимн: как учатся дети на оккупированной части Запорожской области

На временно оккупированной территории Запорожской области в школу пошло очень мало детей. Преимущественно это дети тех родителей, которые не смогли уехать по тем или иным обстоятельствам.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он также отметил, что в больших городах, например, в Мелитополе или Бердянске, раньше работали десятки школ – сейчас это больше напоминает "сборную солянку".

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По словам корреспондента, школы либо брошенные, либо там размещены российские военные, а всех детей отовсюду, просто затащили в одну школу.

Учителя, которые преподают там – либо коллаборанты, либо привезенные из россии. Каждое утро там проходят манипуляции с русским флагом, детей заставляют слушать русский гимн,

– делится журналист.

Местный журналист говорит, что получает немало информации от попавших в такую тупик родителей о том, что детей у них отберут, если те "не исполнят свой родительский долг" и не отдадут ребенка в российскую школу в оккупации.

Недавно в Генштабе рассказали, что в здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов. В то же время, на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники. Во дворе школы размещена военная техника противника.

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