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      Засунь себе в ж*пу Ростов, – боец ВСУ жестко ответил водителю автобуса в Россию

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      Военный ВСУ резко ответил водителю, который осуществляет рейсы в Россию / коллаж 24 канала

      Украинский военный, который ехал домой с передовой на Донбассе, жестко поставил на место водителя автобуса в Россию. Последний на вокзале в Бахмуте активно рекламировал поездки в Москву и Ростов-на-Дону.

      Об инциденте рассказали волонтеры фонда "Вернись живым" в фейсбуке. По их словам, автобусы из Бахмута Донецкой области часто ездят в Россию.

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      "На Ростов! Ростов! Москва!" – разрывается на автовокзале Бахмута один из тучных местных водителей. Двухэтажные автобусы ездят отсюда в Россию, кажется, чаще, чем в соседнюю Константиновку. К ним выстраиваются огромные очереди, и от этого становится противно на душе", – отметили волонтеры.

      Впоследствии водитель одного из таких автобусов заметил на вокзале молодого парня и сказал ему: "Что думаем? Ехать будем?". Как оказалось, парень является военным, который защищает Украину на передовой. Поэтому его изрядно возмутили слова водителя и он с презрением ему ответил.

      Я домой с передовой еду. Засунь себе в ж*пу Ростов,
      – сказал водителю боец ​​ВСУ.

      Волонтеры отмечают, что столкновение с такой реальностью – по сути, самое сложное для украинских военных, борющихся за независимость Украины на Донбассе.

      "Несколько часов назад россияне и их наемники пытались убить тебя, а теперь ты стоишь на автовокзале среди людей, которые собираются в Россию на заработки или "погостить". Пройдет неделя: ты вернешься из отпуска, снова приедешь в этот город, увидишь автобусы в Ростов и Москву, и снова вернешься на передовую, чтобы защищать патриотов и всех остальных", – подытожили волонтеры.

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Транспорт
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