Засунь себе в ж*пу Ростов, – боец ВСУ жестко ответил водителю автобуса в Россию

Украинский военный, который ехал домой с передовой на Донбассе, жестко поставил на место водителя автобуса в Россию. Последний на вокзале в Бахмуте активно рекламировал поездки в Москву и Ростов-на-Дону.

Об инциденте рассказали волонтеры фонда "Вернись живым" в фейсбуке. По их словам, автобусы из Бахмута Донецкой области часто ездят в Россию.

Вам будет интересно: "Девочки, идите нах*р": пассажиры, волонтеры и водитель автобуса поссорились из-за российского фильма

"На Ростов! Ростов! Москва!" – разрывается на автовокзале Бахмута один из тучных местных водителей. Двухэтажные автобусы ездят отсюда в Россию, кажется, чаще, чем в соседнюю Константиновку. К ним выстраиваются огромные очереди, и от этого становится противно на душе", – отметили волонтеры.

Впоследствии водитель одного из таких автобусов заметил на вокзале молодого парня и сказал ему: "Что думаем? Ехать будем?". Как оказалось, парень является военным, который защищает Украину на передовой. Поэтому его изрядно возмутили слова водителя и он с презрением ему ответил.

Я домой с передовой еду. Засунь себе в ж*пу Ростов,

– сказал водителю боец ​​ВСУ.

Волонтеры отмечают, что столкновение с такой реальностью – по сути, самое сложное для украинских военных, борющихся за независимость Украины на Донбассе.

"Несколько часов назад россияне и их наемники пытались убить тебя, а теперь ты стоишь на автовокзале среди людей, которые собираются в Россию на заработки или "погостить". Пройдет неделя: ты вернешься из отпуска, снова приедешь в этот город, увидишь автобусы в Ростов и Москву, и снова вернешься на передовую, чтобы защищать патриотов и всех остальных", – подытожили волонтеры.