В последнее время словацкий премьер-министр Роберт Фицо перенял на себя внимание главного вассала Кремля, который много выступает, в частности, по перекрытию газа. В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан несколько притих с попытками своих "миротворческих миссий".

В эфире 24 Канала председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа объяснил, с чем связано затишье Орбана на международной арене. К слову, последний раз премьер-министр публиковал сообщения в соцсетях 28 декабря.

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"Его состояние не позволяет возглавлять страну"

Венгерский политик в конце декабря 2024 года ушел в отпуск. Впоследствии стало известно, что Орбан вместе со своей семьей отдыхает в Индии. Роскошный отпуск премьер-министра Венгрии вызвал большое возмущение в обществе на фоне его заявлений о якобы близости Третьей мировой войны.

Это просто совпало с его отпуском в Индии. Венгерская пресса давно пишет, что Орбан не в лучшем состоянии, ему уже давно надо было уйти на такой отдых. Ведь его ни ментальное, ни физическое состояние не позволяет возглавлять Венгрию,

– сказал Томпа.

По данным местных СМИ, венгерский премьер будет находиться в Индии до 16 января.

Напомним, что после визита в Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо исчез из медиапространства почти на две недели. Позже стало известно, что он отдыхает в фешенебельном отеле Capella Hanoi во Вьетнаме.

Председатель венгерской общины Киева и Киевской области отметил, что нынешняя венгерская власть – это открытый союзник страны-агрессора. С начала полномасштабного вторжения в Украину премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с министром иностранных дел и внешней торговли Петером Сиятро является идеологическим и экономическим союзником России.