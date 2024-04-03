Неправильный сигнал для Путина: о затягивании переговоров по вступлению Украины в ЕС

То, что Украина станет членом ЕС, не вызывает никакого сомнения. В то же время следует понимать, что затягивание переговоров может быть неправильно протрактовано Владимиром Путиным.

На этом в интервью 24 Каналу отметила депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель. Она отметила, что хотела бы, чтобы сигнал к началу переговоров подали нашему государству немедленно.

Читайте также Видение войны в Европе меняется: почему ее помощи до сих пор недостаточно

Как затягивание переговоров может влиять на Путина

Журналист спросил ее, довольна ли она результатами заседания Европейского Совета. С учетом того, что так и не было решений относительно дальнейших шагов в начале переговоров с Украиной.

Нет, конечно, нет. Хотелось бы надеяться, что сигнал к началу переговоров подадут Украине немедленно. И я думаю, что оттягивать это было ошибкой. Потому что все, что мы сейчас не даем Украине, является сигналом для Путина, что мы не имеем серьезных намерений и что якобы не хотим принимать Украину в ЕС,

– подчеркнула она.

Депутат Европарламента добавила, что не следовало ждать еще два или три месяца Европейскому Совету.

В то же время она отметила, что несмотря на войну видят амбициозный график с украинской стороны, который касался выполнения всех критериев и всех рекомендаций, которые Киев получает от Евросоюза. Депутат Европарламента считает, что по сравнению со многими другими странами-кандидатами, у нашего государства дела идут хорошо.

Итак, Рада выдвигает законопроекты, это в основном потом голосуется. Теперь настало время имплементации. Конечно, мы не можем предсказать, как это внедряется или будет внедряться, поэтому я бы сказала, что технически, формально, весь процесс идет нормально,

– добавила она.

Вместе с тем она обратила внимание на еще один аспект. Он заключается в демократических стандартах. Также вопрос заключается в том, как привлечь институты и сделать соответствующий процесс максимально инклюзивным.

Напомним, что 14 декабря 2023 года глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что лидеры Европейского Союза приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз. Соответствующее решение согласовали в Брюсселе во время саммита ЕС.