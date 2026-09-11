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24 Канал Новости Украины "Многим народам не будет что есть": Зеленский сделал тревожное заявление
11 сентября, 21:14
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Обновлено - 21:36, 11 сентября

"Многим народам не будет что есть": Зеленский сделал тревожное заявление

Анастасия Колесникова

Затягивание войны вызов не только для Украины, но и мировой экономики. Так, в Черном море фактически заблокированы продовольственные коридоры с обеих сторон.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с Фаридом Закарией на саммите "Ялтинская европейская стратегия – 2026". 

Что известно о возможном продовольственном кризисе в мире? 

По словам президента, Украина не останется без продовольствия, однако из-за усложнения экспорта и логистики украинское зерно может подешеветь, а его продажа станет значительно сложнее и дороже.

В то же время для многих других стран последствия могут быть гораздо более серьезными – они рискуют остаться без еды. 

У многих народов не будет, что есть, даже если они имеют деньги. Это верно. Это будет Ормуз, только уже агро,
 – сказал глава государства. 

По его мнению, решать эту проблему должна не только Украина, поскольку вопросы продовольственной и энергетической безопасности касаются многих государств. 

Президент отметил, что аграрный сектор и энергетика в настоящее время являются двумя ключевыми вызовами для мира. 

В условиях, когда полноценный мир невозможен из-за позиции агрессора, международное сообщество должно принять хотя бы решение по энергетическому перемирию и продовольственной безопасности. 

По словам Зеленского, Украина поднимает эти вопросы уже длительное время, но сейчас они стали особенно актуальны. 

Напомним, Украина и ЕС разрабатывают шаги по защите морского коридора от российских атак.

Между тем, Силы обороны решительно отвечают на действия врага. Украина заблокировала работу черноморских портов России, фактически парализовав экспорт агрессора.

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Владимир Зеленский