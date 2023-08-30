Затапливала ли Россия паромы у Крымского моста: СМИ показали интересные спутниковые снимки
Источник:"Радио Свобода"
Российские захватчики пытаются защитить Крымский мост от ударов ВСУ. ГУР МО ранее сообщало о намерениях оккупантов затопить баржи рядом с этой переправой.
Россия могла не затопить свои паромы у Крымского моста. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки сервиса Planet.com.
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Что показали спутники
На кадрах высокого разрешения можно увидеть, что россияне действительно установили баржи на южном направлении от своей переправы. Вероятно, они используют их для защиты Крымского моста от морских дронов ВСУ. Однако СМИ отмечают, что эти паромы не затоплены.
Журналисты предполагают, что российские оккупанты могли поставить корабли на якори или затопить их лишь частично. Ведь в этой части Керченского пролива глубина не превышает 2 – 4 метров.
Что говорят эксперты о баржах оккупантов
- Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в комментарии 24 Каналу ранее объяснял, почему затопление кораблей не поможет оккупантам защитить незаконно построенную переправу в Керченском проливе. По его словам, между этими баржами расстояние 200 метров. Он считает, что это не станет препятствием для украинских надводных морских дронов.
- А военный аналитик и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман не так давно заметил, что эти баржи не помешают нашим защитникам выполнить задание. Он подчеркнул, что Крымский мост будет затоплен тем или иным способом.