"Москва" пошла на дно: в ВМС поделились видео к 4-й годовщине уничтожения крейсера

Ровно 4 года назад 13 апреля 2022 года украинские противокорабельные ракеты "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота России. Уничтожение флагмана стало одним из самых резонансных событий в море за время войны России против Украины.

Об этом написали в Военно-воздушных силах ВСУ.

Как произошло затопление крейсера "Москва"?

Две ракеты РК-360МЦ "Нептун" атаковали крейсер "Москва", когда тот находился в районе острова Змеиный. В результате атаки украинских сил на борту возник масштабный пожар и детонация боеприпасов – около 4 российских технических судов тогда прибыли на помощь.

Уже на следующий день Кремль официально признал повреждения судна и эвакуацию экипажа. Впоследствии крейсер затонул во время буксировки.

Украинские военные отметили, что флагман Черноморского флота России был одним из крупнейших боевых кораблей.

Сегодня, 13 апреля 2026 года четвертая годовщина поражения "непобедимого" российского флота.

4 года назад украинские военные моряки вписали новую страницу в историю побед ВМС ВС Украины – флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" пошел на дно вместе с мифами о "непотопляемости". Так работают "Нептуны": четко, точно и без лишних объяснений,

– добавили в ВМС.

