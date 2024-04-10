Ностальгируют по СССР и жалуются на власть: как россияне реагируют на затопление Оренбурга

В российских городах бушует наводнение. Вода затапливает города и не собирается отступать в ближайшее время.

В российском городе Орск прорвало дамбу и затопило населенные пункты, расположенные рядом. Как россияне отреагировали на это – читайте в тексте 24 Канала.

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Ностальгия по Советскому союзу

Не секрет, что россияне часто вспоминают времена тоталитарного СССР с ностальгией. Даже в случае с затоплением Оренбурга не обошлось без упоминаний о советских временах. В частности, россияне убеждены, что там всех виновных уже "поставили бы к стенке", то есть расстреляли. Очевидно, именно по таким "порядкам" ностальгируют в стране-агрессоре.



Россияне ностальгируют по СССР / Скриншот 24 Канала

Сравнение с Белгородом

Ситуация в России в целом неспокойная. В частности, в Белгороде постоянно заявляют об обстрелах, поэтому кто-то из россиян решил привлечь к этому внимание под постом об Оренбурге. Реакция не заставила себя долго ждать. В комментариях начали возмущаться, что эти вещи нельзя сравнивать, ведь в Белгороде "ПВО не перестают работать".



Россияне сравнивают ситуацию с Белгородом / Скриншот 24 Канала

Там также отметили, что россиян пытаются как можно быстрее эвакуировать и обезопасить людей, хотя эвакуацию из Белгорода блокировали.

Недовольны действиями властей

Вероятно, кто-то выразил недовольство действиями власти, поэтому в комментариях его обозвали "хохлом", то есть украинцем. Россияне действительно не привыкли говорить плохо о власти даже когда ее действия откровенно неправильные.



В России недовольны затоплением / Скриншот 24 Канала

Российский менталитет

Кроме этого, задели также вопрос менталитета россиян и того, что государство якобы "помогает" всем, но не может разобраться со своими внутренними проблемами, ведь то мосты обваливаются, то затопления в городах возникают.



В России говорят о показательной "помощи" / Скриншот 24 Канала

"Неожиданные" природные явления

В России начали возмущаться тем, что власть оказалась неготовой к ежегодному паводку, который в этом году был сильнее, чем обычно. Там также сетуют на то, что это можно было предотвратить, ведь за ситуацией нужно было наблюдать. К слову, там также недовольны словом "мониторить", которое местные власти использовали в официальных сообщениях, ведь оно иноязычного происхождения. В комментариях отметили, что можно было использовать "тихо наблюдаем".



Россияне жалуются на власть / Скриншот 24 канала

Уровень воды в Оренбурге достиг 10 метров