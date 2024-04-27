Не только Орск: Россия продолжает идти на дно из-за паводков, затопление увеличивается

Регионы России продолжают страдать от паводков, в том числе сильно страдает и Тюменская область. Известно, что там подтопило Аббатский район.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, в селе Абатское и еще в нескольких населенных пунктах объявили экстренную эвакуацию, передает 24 Канал.

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Россию затапливает все больше

Согласно данным российских СМИ, на территории страны-агрессорки из-за сильных паводков страдает Тюменская область, в частности, Аббатский район. Село Абатское является административным центром района, в нем проживает около 8 тысяч человек.

Сообщается, что именно там уровень реки Ишим за шесть часов поднялся по меньшей мере на 18 сантиметров, и уже в скором времени составлял 1139 сантиметров в общей сложности. Вода продолжала прибывать и вскоре ситуация усугубилась еще больше.

Глава Аббатского района Игорь Васильев сообщил, что у села уровень воды в реке поднялся до 1204 сантиметров. Прессслужба администрации объяснила, что было подтоплено более двух десятков придомовых территорий.

Однако на этом "происшествия" в России не заканчиваются. Опасная ситуация фиксируется и в селе Викулово., при котором уровень воды достиг 741 сантиметра. Указывается, что в течение восьми часов он поднялся на 54 сантиметра.

Уровень воды в Тюменской области быстро увеличивается: смотрите видео

Из-за затопления страдает сразу несколько регионов