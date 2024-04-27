Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, у селі Абатське та ще кількох населених пунктах оголосили екстрену евакуацію, передає 24 Канал.
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Росію затоплює дедалі більше
Згідно з даними російських ЗМІ, на території країни-агресорки через сильні паводки страждає Тюменська область, зокрема Абатський район. Село Абатське є адміністративним центром району, у ньому мешкає близько 8 тисяч осіб.
Повідомляється, що саме там рівень річки Ішим за шість годин піднявся щонайменше на 18 сантиметрів, і вже незабаром становив 1139 сантиметрів загалом. Вода продовжувала прибувати й незабаром ситуація погіршилася ще більше.
Голова Абатського району Ігор Васильєв повідомив, що біля села рівень води у річці піднявся до 1204 сантиметрів. Пресслужба адміністрації пояснила, що було підтоплено понад два десятки прибудинкових територій.
Однак на цьому "пригоди" у Росії не закінчуються. Небезпечна ситуація фіксується й у селі Вікулово, у якому рівень води сягнув 741 сантиметр. Зазначається, що протягом вісьмох годин він піднявся на 54 сантиметри.
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Через затоплення страждає відразу кілька регіонів
- 14 квітня Курганська область Росії теж опинилася під загрозою затоплення, вода в річці Тобол та її притоках стала різко прибувати. 15 квітня губернатор Курганської області Вадим Шумков назвав "колосальним" обсяг води, яка рухається на Курган, і закликав до негайної евакуації. 16 квітня він пожалівся на те, що жителі Кургана не евакуюються з підтоплених територій "через невіру в серйозність загрози".
- Евакуацію мешканців через паводки проводять ще у кількох регіонах, зокрема в Новосибірській, Томській, Тюменській та Кемеровській областях. Однак Оренбурзька область, на яку припав епіцентр повені, залишається в найтяжчому становищі. Це найбільша повінь за всю історію спостережень в регіоні.
- Російські пропагандисти відмовляють обговорювати у своїх ток-шоу проблеми країни. Так, Владімір Соловйов заявив, що є важливіші теми, ніж затоплення міст в Оренбурзькій, Курганській, Томській, Тюменській та Кемеровській областях Росії.