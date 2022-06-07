Завербованный пограничник с Ровненщины сливал данные об офицерах Нацгвардии для их ликвидации

Сотрудника пограничной службы из Ровненской области подозревают в государственной измене. Правоохранители обвиняют его в сливе данных о нацгвардейцах, чтобы последних ликвидировали.

Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора. Известно, что сотруднику пограничного отряда уже сообщили о подозрении в госизмене.

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Пограничника завербовали кафиры

Правоохранители установили, что пограничника завербовали. Поэтому, хотя и служил украинскому народу, сотрудничал с офицером запаса вооруженных сил страны-агрессорки.

Какие задачи ставились перед пограничником? Речь идет о сборе и передаче персональной информации. Касалась она кандидатов, которые проходили отбор на военную службу в пограничном отряде.

Но это еще не все. Следствию удалось установить, что в течение 2020 - 2021 подозреваемый в госизмене другому бывшему военному передавал более важную информацию. Она уже касалась высокопоставленных офицеров Национальной гвардии. Именно эти данные необходимы были врагу, чтобы ликвидировать указанных пограничником лиц.

В настоящее время досудебным расследованием занимаются следователи СБУ в Ровенской области. Другие сведения пока не сообщаются.

Данилов пообещал интересную информацию об агентах Путина в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что агентом России на Украине был не только Виктор Медведчук. По его словам, страна-агрессорка на протяжении многих лет создавала, а также финансировала пророссийские силы. Для этого она использовала разные схемы.

И вскоре перед нами откроются еще неизвестные детали . Они будут касаться того, как эти группы формировались. Кроме того, будут известны и другие детали, интересующие не только правоохранителей, но и рядовых украинцев.

Тем временем наши военные сумели поймать 20-летнего снайпера , работавшего на стороне России. Ошеломляющим стал тот факт, что сам он родом из Житомирской области.

Поймать предателя удалось смелым военным из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Только после того, как снайпер попал в плен, они узнали, что имеют дело с украинцем, перешедшим на сторону врага. Им оказался Гербовник Максим Игоревич, родившийся в селе Повч в Коростенском районе.

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