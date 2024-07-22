Генерал армии объяснил, как будет происходить завершение горячей фазы войны
Владимир Зеленский отметил, что горячая стадия войны может быть завершена уже до конца 2024 года. Это будет возможно, если объединить силы и двигаться, в частности, в формате Саммита мира.
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что завершение горячей фазы войны означает параллельную работу по двум направлениям. Должны развиваться наступательные операции, а также осуществляться давление на Россию на международном уровне.
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Так просто не уйдет
В то же время важно понимать, что Владимир Путин так просто не выйдет с территории Украины.
Это произойдет только тогда, когда он убедится, что шансов не только захватить новые территории, но и удержать уже оккупированные, у него нет,
– отметил он.
Однако если Россия пойдет на определенные шаги по прекращению горячей стадии войны, то прежде всего должны состояться негласные переговоры с лидерами мира по выходу на модель окончания войны.
"Однако сначала решается вопрос, на каких условиях Путин будет выходить из войны, какие украинские территории оставит, где будет линия разграничения и какие будут гарантии стабильности", – объяснил генерал армии.
Война зашла очень далеко
В определенный день и время, по его словам, начнется отвод войск – организовано, по всем направлениям. Также прекращается огонь и устанавливается пауза, но до того момента, пока не будут выполнены все договоренности.
После этого определяются границы – это соответственно границы Украины и России. Затем обустраиваются защитные системы, возможно, с участием международных посредников.
Уже тогда начинается дипломатическая и политическая работа, которые были обсуждены уже до того. Сегодня дипломатия не будет эффективно работать. Это уже завершающая стадия,
– отметил экс-руководитель Службы внешней разведки.
Период конца 2024-го – начала 2025 года, по его мнению, должен быть определяющим.
"Война зашла уже очень далеко, Путин загнан в тупик. Сейчас он делает ставку на силу, чтобы удержать свой режим, но если ему дадут вариант выхода, тогда он будет вынужден выйти с территории Украины на условиях гарантии безопасности", – подчеркнул Николай Маломуж.
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