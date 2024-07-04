Путин не поддержал завершение войны через посредников

Кремлевский диктатор Владимир Путин назвал "маловероятным" сценарий окончания войны в Украине через посредников.

В то же время Путин приветствовал предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве в переговорах между Россией и Украиной. Заявления Путина цитируют российские пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Путин отклонил возможность завершить войну через посредников

Владимир Путин заявил, что Россия якобы всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась.

Вопрос лишь в том, что окончательно завершить конфликт через посредников и только через них мне представляется маловероятным,

– сказал президент России.

По словам кремлевского диктатора, посредник "вряд ли будет наделен полномочиями подписывать окончательный документ или инициировать подписание такого документа".

Принципиальным является вопрос не только компетентности этих посредников, но и их полномочий. Кто может дать такие полномочия посреднику, которые могли бы поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию? Я просто считаю, что это маловероятно,

– подчеркнул Путин.

Зеленский объяснил, какие страны могут стать посредниками

По словам президента, США и Китай могут стать посредниками стать посредниками в случае переговоров с Россией. Это позволит закончить войну для Украины справедливо.

Зеленский объяснил, что в противном случае будет предложено окончание войны, которое не будет справедливым для Украины, ведь Россия "будет играть".