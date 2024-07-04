Водночас Путін привітав пропозиції президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо посередництва у переговорах між Росією та Україною. Заяви Путіна цитують російські пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Путін відхилив можливість завершити війну через посередників

Владімір Путін заявив, що Росія нібито завжди виступала за переговори і ніколи від них не відмовлялася.

Питання лише в тому, що остаточно завершити конфлікт через посередників і тільки через них мені видається малоймовірним,

– сказав президент Росії.

За словами кремлівського диктатора, посередник "навряд чи буде наділений повноваженнями підписувати остаточний документ або ініціювати підписання такого документа".

Принциповим є питання не тільки компетентності цих посередників, а й їхніх повноважень. Хто може дати такі повноваження посереднику, які могли б поставити остаточну крапку і покласти край цьому протистоянню? Я просто вважаю, що це малоймовірно,

– наголосив Путін.

Зеленський пояснив, які країни можуть стати посередниками

За словами президента, США та Китай можуть стати посередниками у разі переговорів із Росією. Це дозволить закінчити війну для України справедливо.

Зеленський пояснив, що в іншому випадку буде запропоноване закінчення війни, яке не буде справедливим для України, адже Росія "буде гратися".