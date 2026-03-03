Будет больно, – историк сказал, к чему стоит готовиться украинцам

На трехсторонних переговорах Украине предлагают уступить территории, чтобы быстро подписать мирное соглашение. Однако украинцам сейчас важно понять, какой вариант завершения войны будет для них лучшим, хотя и, возможно, болезненным.

Об этом 24 Каналу рассказал историк Ярослав Грицак, отметив, что сейчас Украина проживает определенный кризис, конец которого будет еще не скоро. В то же время именно во время него наша страна имеет возможность измениться к лучшему.

К чему готовиться украинцам?

По словам историка, сейчас Украина имеет два варианта победы: минимальная или максимальная. Победа минимум – это дать России понять, что она эту войну не сможет выиграть. Это стратегическая нейтрализация России, когда она не может получить ни одной стратегической цели. Тактическую – возможно, стратегическую – нет. Очевидно, что стратегическая цель уже получена – Украина никогда не отойдет к России.

В то же время максимальная победа – это когда украинцы выйдут из "русского мира" навсегда и войдут в западный мир, потому что это то, что дает нам гарантию безопасности.

То, что произойдет – это не будет недостойный компромисс. Будет больно и об этом надо говорить. У Зеленского уже начинают об этом говорить. Этот компромисс будет болеть, раздражать, вызывать неприятие, восприятие и так далее, но мы получим то, на что способны,

– подчеркнул он.

Грицак отметил, что победой в 2026 году может стать перемирие. Однако достойная победа – это когда Россия не сможет и не захочет больше никогда воевать против Украины. Именно к этому состоянию надо стремиться. Однако оно не только займет много времени, но и заберет очень высокую цену.

Интересно! Между тем профессор американских студий Института Клинтона Скотт Лукас считает, что в краткосрочной перспективе Россия не остановится, поэтому для украинцев война является экзистенциальной. Он также подчеркнул, что украинцы не сдадутся в любом случае.

С исторического обзора, такие войны как российско-украинская, длятся веками с паузами. По мнению историка, сейчас Украина не в начале, но и не в конце.

Мы далеко зашли, поэтому это крепкая середина. Пока в этом времени мы идем достаточно достойно. Несмотря на все эти "холодоморы", казни, мы стоим на удивление всего мира, на удивление Европы. Но очень важно, чтобы мы перенастроились на это,

– сказал Грицак.

В то же время, по мнению историка, сейчас украинцы также могут сохранять позитив и иметь надежду на лучшее, ведь история показывает, что через похожие испытания прошли все успешные страны. Как пример – это Нидерланды и война с Испанией, Франция после Французской революции и тому подобное.

Он подчеркнул, что Америка в XIX веке была глубоко провинциальной, слабой страной, которая перезагрузилась только во времена гражданской войны. Это открыло путь Америке к тому, чтобы она стала супердержавой.

"То есть я надеюсь, что наши потери, боли – все это не зря. Мы через это вместе сейчас переходим и должны перейти. Это показывает, что, во-первых, конца света не будет, потому что мы о нем много говорим. А чем больше мы о нем говорим, тем увереннее, что его не будет. Я это полушутя, полусерьезно говорю", – заметил историк.

Он добавил, что Украина имеет огромный потенциал, и именно война позволяет кардинально изменить некоторые вещи. Именно поэтому важно не только говорить, что мы выстоим, но и иметь надежду.

