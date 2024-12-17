Это очень беспокоит Путина: Трамп имеет 3 мощных рычага давления на Россию

Диктатор Владимир Путин любит рассказывать, что его страна самая сильная в мире и буквально все выдержит. Но на самом деле у новоизбранного президента США Дональда Трампа есть рычаги влияния на Россию.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics, заметив, что Путин может многое рассказывать. Но Трамп способен существенно ослабить Россию. Главное тут – политическая воля.

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Как Трамп может повлиять на Россию

Как отметил Джигун, многие из этих рычагов влияния на самом деле кроются на поверхности. Россия любит рассказывать, что санкции никак по ним не бьют. При этом Путин требует их отменить.

Есть ощущение, что они будут вынуждены ограничивать свою покупательную способность. Это очень беспокоит, скажем так, российское экономическое представительство на уровне правительства. Да и самого Путина это беспокоит. Поэтому они бы хотели избавиться от этих санкций. Если Трамп усилит их, то это будет серьезным фактором влияния на ситуацию,

– сказал Джигун.

Не стоит забывать и о ценах на нефть. Россия буквально финансирует войну против Украины через нефтедоллары. Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости увеличить добычу нефти в США, что повлияет на мировые цены. Это решение серьезно ударит по России.

Есть много других вариантов, как повлиять на страну-агрессора. К примеру, можно таки дожать и признать Россию страной-спонсором терроризма. Полезно было бы выгнать Россию из Совбеза ООН.

Россия до сих пор находится в Совбезе ООН, потому что нет консолидированной позиции США и других цивилизованных стран, чтобы вытурить оттуда Россию. Или же хотя бы начать все это. Если бы у Трампа появилась такая идея, то он мог бы начать этот процесс,

– считает Джигун.