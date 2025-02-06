Слухи подтверждаются, – политолог сказал, на каком этапе переговоры по войне

В Соединенных Штатах обсуждают различные возможности для начала переговоров о завершении войны. Очевидно, что начальные позиции стран кардинально разные, поэтому посадить за один стол Украину и Россию будет не так легко.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог и проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, заметив, что на этом этапе только ищут темы для коммуникации двух сторон. Также нужно подготовить предложения, форматы работы, риторику, которая будет за столом переговоров.

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Позиции совершенно разные

"Мы можем видеть, что сейчас тестируют различные реакции на то, что может стать предметом переговоров. Начальные позиции стран очень разные", – подчеркнул Дмитрий Шеренговский.



Для Украины желаемое состояние – это возвращение к границам 1991 года. В России наоборот считают, что наше государство надо разделить, армию ограничить, а вступление в НАТО вообще запретить. Скорее всего, сейчас в США обсуждают, что ляжет на стол переговоров, а какие предложения стоит сразу отбросить.

"Больше всего дискутируется вопрос выборов и замораживания боевых действий. Но это пока не планы, а лишь обсуждение того, что о чем готовы говорить стороны", – добавил политолог.

Новые заявления Трампа об Украине

Президент США заявил, что США хотели бы получить контроль над использованием редкоземельных металлов и ценных ресурсов, которые есть в Украине. В Кремле на это отреагировали эмоционально и бурно, а предложение США назвали "покупкой помощи".

Зато Украина такой аспект сотрудничества уже обсуждала. Более того, он является одним из пунктов Плана победы Владимира Зеленского. США могут стать партнерами в смысле защиты наших ресурсов, поэтому государство к этому готово.

Украина имеет достаточно большие залежи лития, которые точно интересуют производителей батарей, в частности Илона Маска. Он использует этот элемент для производства машин Tesla,

– отметил политолог.

Также в Плане победы предусмотрено, что украинские войска могут обеспечивать восточный фронт НАТО. Очевидно, говорится об идее сокращения американского контингента в Европе и наращивания потенциала стран ЕС. На этом неоднократно настаивал Дональд Трамп.

Есть слухи, что эти 2 пункта сразу писались под будущие интересы республиканцев и Дональда Трампа. Частично слухи уже подтверждаются, ведь Трамп говорит такой риторикой,

– отметил Дмитрий Шеренговский.

Стоит понимать, что это долгосрочные обещания, но они относятся к кругу интересов Соединенных Штатов и наших европейских партнеров.