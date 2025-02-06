Таку думку 24 Каналу висловив політолог і проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, зауваживши, що на цьому етапі лише шукають теми для комунікації двох сторін. Також потрібно підготувати пропозиції, формати роботи, риторику, яка буде за столом переговорів.

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Позиції зовсім різні

"Ми можемо бачити, що зараз тестують різні реакції на те, що може стати предметом переговорів. Початкові позиції країн дуже різні", – підкреслив Дмитро Шеренговський.



Для України бажаний стан – це повернення до кордонів 1991 року. У Росії навпаки вважають, що нашу державу треба розділити, армію обмежити, а вступ в НАТО взагалі заборонити. Скоріш за все, зараз у США обговорюють, що ляже на стіл переговорів, а які пропозиції варто одразу відкинути.

"Найбільше дискутується питання виборів і замороження бойових дій. Але це поки що не плани, а лише обговорення того, що про що готові говорити сторони", – додав політолог.

Нові заяви Трампа про Україну

Президент США заявив, що США хотіли б отримати контроль над використанням рідкісноземельних металів і цінних ресурсів, які є в Україні. У Кремлі на це відреагували емоційно та бурхливо, а пропозицію США назвали "купівлею допомоги".

Натомість Україна такий аспект співпраці вже обговорювала. Ба більше, він є одним із пунктів Плану перемоги Володимира Зеленського. США можуть стати партнерами в сенсі захисту наших ресурсів, тому держава до цього готова.

Україна має досить великі поклади літію, які точно цікавлять виробників батарей, зокрема Ілона Маска. Він використовує цей елемент для виробництва машин Tesla,

– зауважив політолог.

Також у Плані перемоги передбачено, що українські війська можуть забезпечувати східний фронт НАТО. Очевидно, мовиться про ідею скорочення американського контингенту в Європі й нарощення потенціалу країн ЄС. На цьому неодноразово наполягав Дональд Трамп.

Є чутки, що ці 2 пункти одразу писалися під майбутні інтереси республіканців і Дональда Трампа. Частково чутки вже підтверджуються, адже Трамп говорить такою риторикою,

– відзначив Дмитро Шеренговський.

Варто розуміти, що це довгострокові обіцянки, але вони належать до кола інтересів Сполучених Штатів і наших європейських партнерів.