Сенатор Линдси Грэм заверил, что Трамп завершит войну в Украине: но есть существенный нюанс

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы помочь Украине выиграть в войне. Он объяснил это тем, что наше государство имеет редкие минералы и полезные ископаемые, поэтому мир предоставит Соединенным Штатам выгодные экономические возможности.

Юрист-аналитик Андрей Вигиринский отметил 24 Каналу, что эффекта новизны в таком заявлении нет. Перед тем появилась информация, что два пункта из Плана победы Владимира Зеленского писали, ориентируясь на возможное президентство Трампа.

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Почему заявление Грэма очень неоднозначное

Западные СМИ написали, что этими двумя пунктами являются природные ресурсы и возможность замещения нашими военными солдат США в Европе. Вскоре после этого Линдси Грэм заявил, что Украина очень ценна с точки зрения полезных ископаемых.

Мне не импонирует риторика Линдси Грэма о том, что мы будем платить за поддержку Соединенных Штатов минералами. Это выглядит как колониальная рента. В любой либеральной стране, если происходит продажа лицензии на недропользование, он происходит на конкурсной основе,

– отметил Андрей Вигиринский.

Если есть развитие или разработка полезных ископаемых, то соответственно часть налогов и рентной платы идет в государственный бюджет, а предприятие осуществляет свою деятельность на коммерческой основе. По мнению юриста-аналитика, в современном мире рассчитываться за поддержку своими полезными ископаемыми – возмутительно.

Украине гарантирована помощь Будапештским меморандумом, ведь страны-гаранты не смогли обеспечить ее от неспровоцированного нападения. Если мы говорим о возможности передачи Соединенным Штатам определенных частей наших недр в пользование за плату, то Линдси Грэму стоит задуматься, можно ли эти полезные ископаемые приобрести на другом рынке, не предоставляя оружия.

"Соединенные Штаты сейчас покупают эти материалы и ни у кого их не изымают как плату за военную помощь. Тогда получается, что на рынке есть предложение, есть потребители, но некоторым потребителям не надо оказывать помощь Украине для того, чтобы эти минералы получить", – подчеркнул юрист-аналитик.

Он добавил, что предложение довольно неоднозначное, потому что вроде и мотивирует администрацию Трампа нам помогать, но при этом унижает наше достоинство.