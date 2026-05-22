Путин хочет завершить войну до конца года: Bloomberg раскрыл условия диктатора

Украина и ее союзники считают, что российское вторжение постепенно теряет темп, поскольку Силам обороны удалось стабилизировать линию фронта и остановить весеннее наступление России. В то же время, несмотря на успехи на поле боя, Киев все еще сталкивается с проблемами, в частности нехваткой ресурсов и сложностями с обеспечением ПВО.

Об этом пишет Bloomberg.

Какие сейчас настроения и планы в России?

Вследствие роста эффективности украинских беспилотников, которые наносят потери российским силам как на фронте, так и глубоко в тылу, усиливается внутренняя критика в адрес Путина. Кроме того, фоне экономических трудностей и ограничений в интернете среди российского общества увеличивается уровень усталости от войны.

В то же время источники издания информируют, что часть российской элиты находится в напряженном состоянии, тогда как отдельные чиновники Кремля считают, что "конфликт" с Украиной зашел в тупик и не имеет очевидного политического или военного решения.

Авторы издания пишут, что Путин стремится завершить войну в Украине до конца этого года, однако только на условиях, которые он будет считать победными. Речь идет, в частности, о требовании установить контроль над всем Донбассом, который российские войска не могут полностью захватить военным путем уже более 10 лет.

Интересно, что представитель Кремля Дмитрий Песков отрицает, что Путин устанавливал любой такой срок завершения войны.

Вместе с тем Кремль параллельно пытается добиться более широкого соглашения по безопасности с Европой, которое фактически должно было бы закрепить территориальные достижения России.

Одними из ключевых факторов в войне стали украинские дроны и их эффективное применение против России. Беспилотники помогают компенсировать недостаток личного состава, с которой, пишет издание, Киев сталкивается с начала полномасштабного вторжения России.

В то же время, как подчеркивается, Украина пока не достигла своих стратегических целей – не смогла вернуть большинство оккупированных территорий и не приблизилась к приемлемому мирному соглашению при посредничестве США.

В свою очередь, отдельные европейские дипломаты описывают настроения в России как мрачные, указывая на фактическую патовую ситуацию на фронте и рост влияния украинских ударов, которые все чаще достигают и глубоких регионов, в частности подступов к Москве.

Россия терпит неудачи на поле боя. Чтобы поддержать свои военные усилия в Украине, Кремль почти наверняка будет вынужден провести вторую частичную мобилизацию в течение ближайших 12 месяцев,

– высказался Найджел Гулд-Дэвис, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Важно! В последнее время в сети и политических кругах ведутся дискуссии о возможности открытия еще одного фронта – на границе с Беларусью. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала также прокомментировал эту актуальную тему. Информационные "вбросы" о якобы наступлении со стороны Беларуси являются лишь попыткой отвлечь внимание от более важного – попыток дожать оккупацию Донбасса. Свитан напомнил, что подобная тактика врага уже использовалась в прошлом году – тогда из-за оттягивания войск на другие направления защитники потеряли позиции на Покровском и Мирноградском направлениях.



В то же время советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что сейчас открытие еще одного направления фронта для России выглядит не реалистичным, поскольку проблемы с выполнением тактических и оперативно-тактических задач присутствуют и на действующей линии фронта.

Война России с Украиной: последние новости

Агентство военной разведки США сообщило, что во время контрнаступления в 2026 году Украина смогла вернуть под свой контроль 400 квадратных километров территории. Это также связывают с отключением для россиян портативных интернет-терминалов Starlink.

В отчете отмечается, что этот прорыв стал первым территориальным достижением Киева с 2023 года.

Украинский МИД 22 мая сообщил о так называемом переломном моменте в войне. Сейчас, по словам главы МИД, чтобы получить мир нужно работать в трех направлениях – дипломатии, давления и силы.

Кроме того, по состоянию на сейчас Украина не только обращается за помощью, а является полноценным участником системы безопасности, партнером и донором опыта и безопасности для союзников.

Эксперты, в свою очередь, предполагают, что лето 2026 года покажет, сможет ли Украина превратить локальные успехи в большой стратегический прорыв. Однако пока продвижение врага на фронте является самым медленным за последние два года, одновременно потери продолжают расти – Ежемесячно погибают или получают ранения 35 тысяч вражеских солдат.

Аналитики Института изучения войны в своем отчете указали, что Россия уже трижды за последние дни перебрасывала свои силы из-под Купянска, поэтому, вероятно, оккупанты отказались от захвата Купянска в ближайшее время.

В то же время представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заметил, что интенсивность атак врага на Харьковщине также снизилась, тогда как Силы обороны на Великобурлукском направлении оттеснили противника к границе и освободили два населенных пункта, а само направление фактически вернулся к уровню годичной давности.