Возможно ли замораживание войны в ближайшее время: командир подразделения "Кракен" оценил ситуацию
- Командир подразделения "Кракен" с позывным "Альфа" говорит, что замораживание войны в Украине маловероятно, поскольку нет никаких признаков для этого.
- Основным приоритетом для украинских сил остается сохранение подконтрольных территорий и, по возможности, возвращение уже оккупированных.
Пока нет никаких признаков потенциального замораживания полномасштабной войны в Украине, поэтому такая возможность выглядит маловероятной.
Такое мнение высказал командир подразделения "Кракен" с позывным "Альфа". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для РБК-Украина.
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Какой шанс прекращения войны?
По его мнению, приоритетом сейчас остается сохранение собственных территорий. По словам военного, наши защитники активно работают над этим. В то же время в некоторых аспектах возможно возвращение утраченных территорий.
Кроме вышеупомянутого, командир выразил надежду, что украинские силы смогу вернуть оккупированные земли. Он отметил, что к этому нужно идти, и что сейчас это главная мотивация для выполнения задач в целом.
На сегодняшний день я не вижу каких-то таких прецедентов к замораживанию. Я вижу, что все меняется. Мы сосредоточились на поле боя и на успешных результатах,
– сказал он.
Он также рассказал, что противник сосредоточился на областях, которые Россия уже официально назвала своими, в частности, речь идет о Херсоне и Запорожье. Впрочем, по его словам, несмотря на атаки России не удастся это реализовать.
К слову, напомним, что недавно Владимир Путин в очередной раз повторил свои условия для завершения войны. Для Кремля якобы остаются актуальными сформулированные в июне 2024 года требования к Украине.