Бринк назвала человека, у которого есть "ключ" к решению войны в Украине
Россияне, если бы хотели, могли бы завершить войну прямо сегодня. Все, что им нужно сделать, это вывести войска из Украины. Однако подлинное решение войны есть у Владимира Зеленского.
Завершение войны посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала в интервью 24 каналу. Больше – читайте дальше.
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Как можно закончить войну в Украине
Как и когда завершится война, зависит от президента Зеленского. Если россияне хотят остановить войну, то Путин может сделать это сегодня. Он может остановиться, отвести свои войска и война кончится,
– сказала Бринк.
Она подчеркнула, что США и страны G7 поддерживают мирный план Владимира Зеленского, состоящий из 10 пунктов. Именно этот план мог бы потенциально завершить войну в Украине.
Сейчас хорошо видно, что россияне не намерены прекращать войну. Они обстреливают гражданскую инфраструктуру, чтобы лишить украинцев тепла и света. Это – точно не мир. США верят в тот мир, который предложил украинский лидер.
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Детали о мирном плане Зеленского
15 ноября Зеленский выступил на саммите G20 и представил свою формулу мира. Политик назвал 10 пунктов, которые важны для Украины:
- радиационная и ядерная безопасность;
- продовольственная безопасность;
- энергетическая безопасность;
- освобождение всех пленных и депортированных;
- исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
- вывод русских войск и прекращение боевых действий;
- возвращение справедливости;
- противодействие экоциду;
- недопущение эскалации;
- фиксация окончания войны
При этом Зеленский подчеркнул, что о завершении войны можно будет говорить не тогда, когда Россия выведет свои войска к границам 1991 года, но и выплатит нашему государству все компенсации нанесенного ущерба. Никаких уступок Кремлю не будет.