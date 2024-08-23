В Минобороны объяснили, как показать Кремлю, что цена войны слишком высока

Россия уже третий год продолжает преступную полномасштабную войну против Украины. В Минобороны Украины назвали, что может стать последним аргументом для агрессорки относительно того, что цена этой войны слишком высока.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, какими аргументами должна апеллировать Украина в войне, которую развязала Россия. По его словам, это должны быть удары по базам и арсеналу врага, его аэродромах, а также – предприятиях, которые являются генераторами доходов российского бюджета и производителями оружия.

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Нужно целиться по объектам в тылу врага

Гаврилюк отметил, что необходимо постоянно снижать военный потенциал российской армии.

Чтобы ослабить фронтовые вражеские подразделения, надо целиться высокоточными и дальнобойными ракетами по арсеналам врага в тылу, уничтожать запасы снарядов, горючего, техники..

– подчеркнул он.

Чиновник убежден, что это наиболее эффективная тактика ведения войны, учитывая военные преимущества россиян, а также это наиболее действенный способ посадить врага за стол переговоров на наших условиях.

По словам Гаврилюка, дальнобойные средства поражения и снятие красных линий на их применение по военным объектам России приведет не к эскалации войны, а к ее завершению. Именно это заставит Кремль понять, что цена этой войны слишком высока.