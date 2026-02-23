Есть два варианта: Буданов ответил, достигнет ли Украина завершения войны

Мирные переговоры по завершению войны в Украине продолжаются, несмотря на сложность их процесса. Все детали встреч пока не разглашаются, поэтому украинцы "увидят только финал" проделанной дипломатической работы.

Об этом рассказал руководитель ОП Кирилл Буданов, высказываясь относительно переговорного процесса. Он отметил, что существует два главных сценария развития событий, передает 24 Канал.

Удастся ли достичь прекращения войны?

Глава Офиса президента рассказал, что нельзя выносить из переговорного процесса никаких важных подробностей. Он добавил, что стороны продолжают двигаться и характеризуют процесс "сдержанно оптимистично".

Однако ответить окончательно относительно результативности переговоров пока сложно.

Существует два варианта в конце концов, нет ни третьего, ни четвертого: мы дойдем до завершения войны или мы не дойдем – это будет означать продолжение войны, до конца,

– прокомментировал Буданов.

Генерал также выразил надежду, что уже в ближайшие дни состоится новый обмен пленными. Кирилл Буданов не уточнил, сколько именно лиц планируют включить в списки на обмен, однако подчеркнул, что речь идет о существенно большем количестве, чем во время предыдущего возвращения.

Также ожидается новая трехсторонняя встреча с участием делегаций Украины, России и США, которая должна состояться в конце этой недели. Параллельно украинская власть продолжает подготовку к потенциальным переговорам между Владимир Зеленский и Владимир Путин, хотя организация такого саммита остается непростой задачей.

Какие заявления звучат относительно мирного урегулирования войны?