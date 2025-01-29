Украина вернула 50% территории, захваченной россиянами с 2022 года, –Зеленский

Владимир Зеленский прокомментировал оккупацию украинских территорий. Он объяснил, сколько Украине удалось вернуть с 2022 года.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года наша армия вернула под наш контроль 50% территории. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Украина хочет справедливого мира

Наше государство не признает оккупацию своих земель российскими захватчиками.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится достичь справедливого завершения этой войны.

Мы не боимся. Россия не такая сильная, но мы не хотим терять больше наших жизней, мужчин и женщин,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время российский президент Владимир Путин не хочет завершать войну против Украины. Зеленский неоднократно говорил о необходимости принудить его к миру. Однако для этого Украине нужны выгодные позиции на фронте, чтобы диктовать условия за столом переговоров.

Наши защитники на поле битвы делают для этого все возможное, однако враг все равно продвигается. Свое внимание оккупанты сосредоточили на донецкой области.