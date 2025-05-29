Мир, видимо, наступит только после Путина, –Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока недостаточно международного давления на Россию для прекращения войны. По его мнению, справедливый мир, вероятно, станет возможным только после ухода главы Кремля Владимира Путина.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью немецкому телеканалу RTL.

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Когда возможен мир в Украине

Зеленский призвал усилить международное давление на Россию для прекращения войны в Украине. Он добавил, что пока не видит готовности к миру со стороны Путина.

Мы не имеем достаточного давления. Ведущие государства делают недостаточно. США вовлечены, но не на 100%. Другие государства, такие как Китай или другие государства Глобального Юга, сдерживаются. Путин цепляется за свое место. У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина,

– заявил украинский лидер.

В то же время он отметил, что возможно промежуточное решение – прекращения огня.

Напомним, накануне Зеленский выразил надежду, что до июня 2026 года войны в Украине уже не будет. Он отметил, что именно тогда российская экономика начнет чувствовать эффект от санкций, которые уже введены.