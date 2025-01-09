Трамп уже "задвигался": насколько близка Украина к концу войны

Российский диктатор Владимир Путин буквально уничтожил международное право из-за полномасштабного вторжения в Украину. С годами мир может погрузиться в еще более сильный кризис.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что поражение Украины и вообще демократии в войне с Россией реально погрузит мир в сложные времена. Вполне может начаться передел границ, решение вопросов силой и т.п.

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Реально ли завершить войну в ближайшее время

По словам Гудкова, сейчас похоже на то, что Трамп буквально не с теми "воюет". Он бросается на Данию через Гренландию. Хочет установить контроль над Панамским каналом и т.д. Хотя Трамп вполне мог бы договориться с той же Данией, чтобы разместить системы ПРО и радары на Гренландии. Вряд ли там будут сильно против.

В контексте войны в Украине Трамп уже начал двигаться. Было заявление, что тот хочет достичь прогресса в ближайшие полгода. То есть уже нет разговоров о скором завершении войны.

По мнению Гудкова, пока нет конкретного сценария, который заставил бы Россию прекратить войну. Вероятно, одними санкциями не удастся дожать Путина.

Только через экономические меры не удастся выиграть войну. Результат будет решаться на поле боя. Если Запад даст Украине все необходимое в военном смысле, что сможет нивелировать количественное превосходство России, тогда Украина достигнет успехов. Тогда будет мир с позиции силы. Пока другого варианта не вижу,

– сказал Гудков.

Ранее Дональд Трамп неоднократно рассказывал, что готов завершить войну в Украине за 24 часа. Хотя уже после победы на выборах признал, что это будет сложнее. А спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог отметил, что попытается в течение первых 100 дней президентства Трампа найти компромиссное решение, как закончить войну.