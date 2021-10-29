Завершили расследование о рекордной взятке в 5 миллионов долларов

НАБУ и САП завершили досудебное расследование против бывшего министра экологии Николая Злочевского. Дело касается рекордной взятки в 5 миллионов долларов. С 28 октября стороне защиты открыли материалы следствия.

Так, прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры принял решение о завершении досудебного расследования. Далее будут сдавать обвинительный акт.

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Что нужно знать о деле "рекордной взятки"

Еще в июне 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро задержали группу лиц из-за взяточничества. Их поймали "на горячем", поскольку они пытались передать 5 миллионов долларов руководству антикоррупционных органов.

За эти деньги якобы должны были закрыть уголовное дело в отношении экс-министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. Это производство осенью 2019 года Генпрокуратура передала в НАБУ по подследственности.

Задержали нескольких чиновников

По делу задержаны несколько доверенных лиц Злочевского:

отстранен первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, экс-директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича, бывший директор организационно-распорядительного департамента ГФС Елена Мазурова.

Последняя в июне 2021 года пошла на сделку со следствием. Она признала, что виновата. Кстати, Злочевскому о подозрении сообщили 1 июля 2020 года. Его объявили в розыск, впоследствии заочно арестовали.