Готовятся перехватывать морские силы России в Атлантике: как завершились учения стран НАТО
Страны НАТО провели учения по уничтожению российских подлодок. Это входит в так называемую канву дальнейшей концепции противостояния России. Так как война может быть перенесена в Атлантику.
Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он пояснил, что именно поэтому страны НАТО готовятся перехватывать подлодки и любые силы России.
Смотрите также Резников о том, как "Москва" пошла ко дну: некоторые нюансы помогут потопить другие корабли
Россия – враг
Россия для стран НАТО – несомненный враг, отметил Свитан. Поэтому военные будут отрабатывать парадигму, прогнозируя маршруты или стратегические задачи.
Сухопутный театр военных действий – один этап. Атлантика – второй. Третий – вероятно, будет связан с воздушным или космическим пространством,
– предположил эксперт.
Он отметил, что воздушно-космические силы России практически не пострадали в войне так же, как и главные составляющие морского флота.
Роман Свитан об учениях стран НАТО: смотреть видео
Гипотетические удары
Кроме этого, могли происходить маневры, связанные с противодействием гипотетическим ударам России, отметил Свитан. Речь идет об ударах по энергетическим каналам и каналам связи, а также по газовым подводным трубам.
"Именно поэтому натовские генералы понимают и учатся противодействовать этим ударам", – подчеркнул он.
Учения стран НАТО в Атлантике: что известно
- 5 мая Альянс завершил крупные маневры в Северной Атлантике. По условиям учений, российские корабли вышли к берегам Норвегии и Исландии, чтобы прорваться. Остальные субмарины врага готовились к диверсии. Данная подготовка направлена на усовершенствование навыков противодействия провокациям со стороны России.
- В разведке НАТО есть опасения, что Россия может ударить по важным подводным кабелям Европы и США. Страна-агрессор составляет карту соответствующей инфраструктуры в Атлантическом океане, Балтийском и Северном морях.
- Учения длились 2 недели, потому что начались 24 апреля. В них приняли участие 12 членов Альянса. Страны объединили воздушную, надводную и подводную технику.