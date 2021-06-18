Завершился важный этап суда по делу MH17: все доказательства уже показали

В Нидерландах продолжается судебный процесс по делу сбитого в 2014 году самолета MH17. 17 июня закончили демонстрировать доказательства.

Также в этот день обсуждали роль одного из подозреваемых Игоря Гиркина. И опровергли заявления стороны защиты, которая назвала доказательства сфабрикованными.

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Суд в Гааге получил все доказательства: завершился важный этап судебного процесса по MH17

17 июня в Нидерландах завершился процесс демонстрации доказательств по делу о сбитом в 2014 году в украинском небе самолете MH17.

Сторона обвинения при этом дополнила важные доказательства, что суд уже получил ранее.

А сторона защиты пыталась традиционно эти доказательства опровергнуть.

"Самолет сбили, но не тот"

Один из аргументов боевиков касался того, что они якобы сбили самолет – но не этот, а какой-то другой. Но суд установил, что других самолетов в то время и на той территории никто не сбивал.

Аудиозаписи разговоров боевиков – "сознательная дезинформация"

Другой аргумент – это попытка дискредитировать аудиозаписи. Напомним, процесс базируется в основном на записях телефонных разговоров боевиков на Донбассе.

Так вот, обвиняемый Пулатов заявил, что те знали о прослушивании, а потому сознательно озвучивали дезинформацию.

Однако и здесь суд был другого мнения, ведь записи четко показали установленные факты (например, описание боя под Марьинкой), поэтому сомневаться в их правдивости сложно.

Очень помогли башни связи

К тому же правдивость записей подтвердили данные с башен связи. Они помогли установить, где находились задействованные лица во время транспортировки оружия, запуска ракеты и ее утилизации.

Гиркин причастен к транспортировке российского "Бука"

Отдельно в суде проговорили роль Игоря Гиркина ("Стрелкова"). Прокуроры показали, что он играл важную роль в процессе заказа и транспортировки российского "Бука".

Трагедия с MH17: что следует помнить

Пророссийские боевики из российского "Бука" сбили Boeing в украинском небе. Это произошло 17 июля 2014.

298 человек тогда были на борту – все они погибли.

7 июня 2021 в Гааге начался суд по делу (в котором уже более 65 тысяч страниц) об этой катастрофе.

следующий важный этап процесса начнется уже после лета, слово получат представители семей погибших. В целом рассмотрение дела продлится как минимум до лета 2022 года.



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