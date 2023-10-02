В сети появилось завещание Пригожина: кому все отошло

Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в конце августа. В октябре по сети начало распространяться его завещание.

Документ распространил ряд российских телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал. Жена Пригожина ничего не унаследовала.

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Обнародовано завещание Пригожина

В сети появилось завещание Пригожина, в котором говорится, что все свое имущество главарь ЧВК "Вагнера" оставил сыну Павлу Пригожину. Жене Пригожина ничего не досталось, ведь он переписал на нее часть имущества во время расставания.

Ранее ряд источников сообщал, что между членами семьи главаря наемников возник конфликт, который может перерасти в затяжные баталии. Ведь сыну досталось почти все, а дочерям практически ничего.

Весь бизнес, все компании, вся собственность, кроме нескольких объектов, оставленных дочерям, достались Павлу. Он объявил себя преемником Евгения Пригожина во всем. Но, если честно, то Павел находится под влиянием определенных лиц и самостоятельной величиной его назвать сложно,

– сообщил источник.

По его словам, Павел находится под влиянием нового начальника службы безопасности ЧВК "Вагнера" Михаила Ватанина.



Завещание Пригожина / Фото росСМИ

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