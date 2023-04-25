Обожженные и разрушенные здания: оккупанты показали, как сегодня выглядит "Азовсталь"
Источник:MRPL NEWS
Россияне не гнушаются публиковать видео своих военных преступлений. На этот раз они выложили кадры полностью разрушенного завода "Азовсталь" в Мариуполе.
На видео четко видно, что оккупанты не проводят никаких восстановительных работ на территории украинского комбината. Там остались только развалины и упавшие с фасада завода обломки.
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"Азовсталь" остается в руинах
Российские пропагандисты недавно опубликовали видео с оккупированным украинским заводом "Азовсталь". На кадрах показана территория завода, которую несколько месяцев обстреливали россияне. Там много сожженных и разрушенных дотла зданий. От некоторых из них осталось только каркасное основание и фундамент. Кроме этого, на "Азовстале" много строительного мусора, который не убрали с начала оккупации.
Разрушенный комбинат "Азовсталь": смотрите видео
Обратите внимание! 15 апреля правительство страны-агрессорки приняло решение о "передаче предприятия "Азовсталь" в доверительное управление организации "Корпорации развития Донбасса"". Эта корпорация уже якобы подала заявку на создание на территории "Азовстали" промышленного технопарка и экопромышленного парка.
В общем, пришли, разрушили и теперь отмывают деньги – все в традиционном российском духе.
Вспомним вехи истории: как происходила оборона "Азовстали"
- Защитники Мариуполя выполняли очень важную задачу на заводе "Азовсталь" – более 80 дней они сковывали силы врага, которые могли использоваться для захвата Донецкой и Запорожской областей. Пока бойцы на "Азовстале" мужественно держали оборону, Украина использовала это время для перегруппировки сил и формирования резервов.
- 20 мая стало известно, что высшее военное руководство дало приказ прекратить оборону Мариуполя и сделать все для сохранения жизни и здоровья военных гарнизонов.
- Известно, что из "Азовстали" вышли близко 1700 украинских военных. Все они попали в плен и были вывезены на подконтрольную территорию России.
- 21 сентября домой вернулись 215 украинских защитников. Среди них – 108 защитников "Азовстали". Сейчас большинство из них проходят реабилитацию дома, а вот 5 командиров полка "Азов" находятся в Стамбуле.